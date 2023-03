Usl, visitato dal cardiologo l'uomo morto in ospedale a Spoleto

(ANSA) - TERNI, 02 MAR - Fu preso in carico dal cardiologo presente fino alle ore 22 il settantenne morto per infarto all'ospedale di Spoleto e gli esami a cui fu sottoposto diedero esito negativo. Lo specifica la direzione della Usl Umbria 2, comunicando di aver attivato un'indagine interna per verificare quanto accaduto il 23 febbraio scorso nella struttura spoletina.

Al momento - riferisce la stessa Usl - non vi è stato alcun interessamento della magistratura da parte dei familiari.

Da una prima sommaria indagine, "il paziente è giunto al pronto soccorso di Spoleto per riferito dolore toracico/epigastrico da quattro giorni. Il personale del 118 sin dal primo momento sull'ambulanza ha praticato un primo elettrocardiogramma che non ha diagnosticato alcun infarto in atto e, durante la permanenza, l'uomo è stato preso in carico dal cardiologo presente a Spoleto fino alle ore 22, che ha effettuato tutti gli esami di rito, negativi".

Il paziente, spiega ancora la Usl, è stato monitorato e sono stati consultati sia i cardiologi di Foligno sia la Utic dell'azienda ospedaliera di Terni in seguito ad aumento "aspecifico" della troponina, i quali, valutando l'elettrocardiogramma, "hanno stabilito che non vi era indicazione a ricovero urgente presso un reparto specialistico".

