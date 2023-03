Capo polizia e Gabrielli, così furono fermate le Br

(ANSA) - TUORO SUL TRASIMENO (PERUGIA), 02 MAR - "Quel giorno accadde ciò che temevamo. I brigatisti erano stati individuati e qualcuno avrebbe dovuti trovarli e fermarli. Lo ha fatto Emanuele Petri": a ricordare cosa successe il 2 marzo di 20 anni fa è stato il capo della polizia Lamberto Giannini. Lo fatto a Tuoro sul Trasimeno, il centro umbro del quale era originario il sovrintendente ucciso durante il controllo in treno, lungo la linea Roma-Firenze, che portò all'arresto di Nadia Lioce e a recuperare elementi risultati decisivi per sconfiggere le nuove brigate rosse.

Parlando dal palco del teatro dell'Accademia di Tuoro, Giannini ha voluto accanto il prefetto Franco Gabrielli che all'epoca dirigeva la digos di Roma mentre l'attuale capo della polizia guidava la sezione antiterrorismo. Davanti alla vedova Petri, Alma e molte autorità ma anche studenti.

"Emanuele Petri e i suoi colleghi - ha detto Giannini - hanno fermato i brigatisti da bravi poliziotti, quelli che la domenica escono di pattuglia, stanno sui treni e controllano i cittadini.

Sono bravi poliziotti e così capiscono che c'è qualcosa che non va, un documento seriale, e agiscono. Fermano le brigate rosse e riescono a spezzare una scia di sangue". Giannini ha sottolineato che i caduti "sono la carne viva dell'Amministrazione". "Persone alle quali ci ispiriamo" ha aggiunto.

"Questa vicenda, tragica e al tempo stesso ricca di significati, dimostra la semplicità e la straordinarietà del nostro lavoro" ha quindi detto Gabrielli. "E' dalle piccole cose che si fanno le grandi" ha aggiunto. Il prefetto ha ricordato come all'epoca il gruppo di terroristi venne definito "un cenacolo di disperati, che aveva però segnato le vite di tante persone". "Stavano segnando profondamente - ha detto ancora - un Paese fragile, tutte le volte preso dal turbinio delle situazioni senza capire che invece dovrebbe esistere una forza, quella delle Istituzioni e delle persone che le rappresentano".

"La sicurezza non è appannaggio di una parte - ha detto ancora Gabrielli - o di un qualcuno ma un bene che appartiene a tutti noi e come tale dobbiamo salvaguardarlo anche e soprattutto nel nome di chi come Emanuele Petri e tanti altri hanno dato la vita". Al teatro dell’Accademia di Tuoro sul Trasimeno è stato presentato il volume “Un poliziotto di nome Lele”. Realizzato dall’Ufficio comunicazione del Dipartimento della Pubblica sicurezza, è dedicato alla storia e alla memoria di Emanuele Petri, ed è stato curato dalla scrittrice Cinzia Corneli, dal giornalista Giovanni Bianconi e dall’ispettore di Polizia Ugo Bonelli. Alla cerimonia hanno partecipato, oltre al capo della polizia, i sottosegretari del Ministero dell’Interno on. Nicola Molteni e on. Emanuele Prisco, il prefetto di Perugia Armando Gradone, il presidente dell'Assemblea legislativa Marco Squarta, il questore di Perugia, Giuseppe Bellassai e il sindaco di Tuoro sul Trasimeno, Maria Elena Minciaroni. In sala una rappresentanza degli allievi del 220/o corso dell'istituto per sovrintendenti “Rolando Lanari” di Spoleto e degli studenti dell’istituto comprensivo “Dalmazio Birago”. La commemorazione si è conclusa presso il cimitero di Vernazzano dove il capo della polizia ha deposto una corona d’alloro.