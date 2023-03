Campagna informativa Unione lavoratori europei in aree sisma

(ANSA) - PERUGIA, 02 MAR - Una campagna informativa sugli strumenti economici predisposti dal Governo in questi anni e volti al rilancio delle attività nei territori colpiti dal sisma è quella lanciata dall' organizzazione sindacale Unione lavoratori europei (Ule) che ha fatto "recentemente un sopralluogo nei comuni del cratere del terremoto" per confrontarsi con commercianti, operatori turistici e imprenditori e informarli dell'esistenza di tante misure nazionali attivate a sostegno delle popolazioni colpite dal sisma.

"Ci siamo dati un obiettivo per il 2023 - fa sapere il segretario generale dell'Ule, Fabrizio De Santis -, supportare tutti i 140 comuni del cratere affinché le attività di ogni centro possano riaprire e ogni borgo possa riprendere vita. I soldi ci sono. Lo spopolamento sarebbe la fine per queste aree.

Questi uomini e queste donne hanno il diritto di ricominciare e noi il dovere di essere al loro fianco".

L'Ule, che ha sedi operative in Umbria, Lazio, Marche e Abruzzo e il coordinamento a Terni, è infatti partner dell'Ente nazionale per il microcredito (Enm). Dispone pertanto di uno sportello informativo in collaborazione con l'ente dove gli utenti possono essere orientati verso l'accesso ai finanziamenti con percorso di assistenza e tutoraggio. Fornisce inoltre informazioni e assistenza sui prodotti microfinanziari più recenti. In particolare, tre sono le misure, gestite dalla stessa Ule, a cui possono accedere gli abitanti dei comuni terremotati: Resto Qui, Yes I Start Up e SelfiEmployment.

"Essendo partner di enti che hanno in mano gli strumenti per rilanciare il territorio - spiega De Santis -, andiamo a spiegare ai giovani, alle imprese già esistenti e a quelle che si vogliono costituire come portare avanti le loro iniziative, supportandole. Diamo un supporto di tipo strutturale e allo stesso tempo cerchiamo di mettergli in mano quegli strumenti e quei fondi necessari per partire con i loro progetti". C'è poi tutto il discorso del microcredito. Su questo strumento abbiamo scommesso alcuni anni fa". (ANSA).