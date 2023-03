"Blinda" la porta con tubo e cemento, arrestato per spaccio

(ANSA) - CITTÀ DELLA PIEVE (PERUGIA), 02 MAR - Aveva "blindato" il portone del suo appartamento con un tubo d'acciaio, riempito di cemento, conficcato nel pavimento e aveva tentato di sbarrare dall'interno le finestre con cacciaviti conficcati tra l'infisso e il muro: nonostante le precauzioni adottate, un 31enne albanese, irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti dai carabinieri di Città della Pieve.

I militari, nel corso di un appostamento condotto nei pressi dell'abitazione del presunto spacciatore, hanno assistito alla cessione di stupefacente ad un acquirente della zona, successivamente trovato in possesso di 3 grammi di cocaina appena acquistati. I carabinieri hanno quindi deciso di intervenire, ma di fronte del rifiuto dell'uomo di farli entrare in casa, previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria hanno forzato una finestra dell'abitazione.

Nel corso della perquisizione domiciliare hanno trovato e sequestrato 63 involucri termosaldati contenenti di cocaina, del peso complessivo di circa 100 grammi e 500 euro in contanti, oltre a materiale per il confezionamento.

L'uomo è stato rinchiuso nel carcere di Capanne, a Perugia.

