Tesei, assolutamente non utilizzate somme lascito Mariani

(ANSA) - PERUGIA, 28 FEB - "Le somme derivanti dal lascito Mariani sono all'Asl 1 e non sono state assolutamente utilizzate. Sono quindi in quella disponibilità": a dirlo è stata la presidente della Regione Donatella Tesei a margine dell'Assemblea legislativa. Ha così risposto ai giornalisti dopo che la Procura regionale della Corte dei conti l'ha citata in giudizio insieme a resto della Giunta e all'ex sindaco di Città di Castello Luciano Bacchetta contestando una presunta violazione del vincolo di destinazione dell'eredità di Olga e Clara Mariani che anziché essere utilizzata per migliorare l'ospedale tifernate sarebbe finita nelle casse dell'Usl 1.

"Il lascito Mariani - ha ricordato Tesei - prevedeva che queste somme fossero destinate ad alleviare le sofferenze della popolazione tifernate, quindi quella è la destinazione".

La presidente ha poi sottolineato che "non c'è comunque un pronunciamento della Corte dei conti". "C'è una citazione in giudizio - ha aggiunto - e ci difenderemo in quella sede come è giusto che sia". (ANSA).