(ANSA) - PERUGIA, 28 FEB - Si caratterizzata come una eccezionale possibilità di operare in modo sistematico su un vasto numero di opere di uno stesso autore, in questo caso del Perugino, così da avere una panoramica unica su tutti i lavori presenti nel territorio umbro del "Divin Pittore", il progetto "Luci e colori sul Rinascimento umbro, da Perugino a Raffaello.

Indagini diagnostiche sulla materia e le tecniche esecutive".

Per spiegare come si sta operando, grazie ad un lavoro coordinato da Vittoria Garibaldi e Manuela Vagnini, è stato aperto il sipario sul cantiere allestito al Nobile Collegio del Cambio di Perugia. Il rettore del Cambio, Vincenzo Ansidei di Catrano, e Marina Balsamo per il Laboratorio di diagnostica per i beni culturali di Spoleto (struttura che cura dell'iniziativa) hanno accolto la stampa per una breve presentazione.

Il progetto integrale, reso possibile dalla Fondazione Perugia e dal Comitato promotore delle celebrazioni per il quinto centenario dalla morte di Pietro Perugino, che ricorre quest'anno, interessa 36 dipinti, ad affresco, su tavola o tela, lasciati dal Maestro in 25 luoghi dell'Umbria.

Il lavoro è iniziato a fine 2021. In questi giorni il Laboratorio umbro (David Alessandrini, Michela Azzarelli, Manuela Vagnini) - in collaborazione con altri ricercatori - è impegnato nello studio della decorazione ad affresco della Sala delle Udienze del Collegio del Cambio, uno dei massimi traguardi della pittura italiana agli albori del Cinquecento e una delle opere di maggiore notorietà e grandezza del Perugino.

"L'obiettivo - ha spiegato Vittoria Garibaldi - è l'approfondimento della conoscenza della materia costitutiva e delle tecniche di esecuzione utilizzate. Analizzando il naturale degrado dell'opera, la diagnostica può fornire indicazioni sui dati tecnici e confermare informazioni provenienti da fonti diverse non solo legate allo stato di conservazione, ma anche relative alla storia, alle trasformazioni subite nel tempo e alla tecnica esecutiva e quindi perfino smentire un'attribuzione".

I risultati delle indagini saranno poi oggetto di un convegno internazionale e di una pubblicazione. (ANSA).