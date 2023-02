(ANSA) - PERUGIA, 28 FEB - ALTRI AVVENIMENTI PREVISTI PER OGGI IN UMBRIA.

- PERUGIA - sala stampa stadio Curi - ore 16.30 - Calcio: conferenza stampa dell'allenatore del Perugia, Fabrizio Castori, per presentare la gara casalinga contro il Como, in programma mercoledì 1 marzo. (ANSA).