Morroni plaude a legge su derivazioni idroelettriche

(ANSA) - PERUGIA, 28 FEB - Il vicepresidente della Regione Umbria e assessore all'Ambiente, Roberto Morroni, plaude all'approvazione da parte dell'Assemblea legislativa del disegno di legge di proposta della Giunta regionale che disciplina l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Umbria e la determinazione dei relativi canoni.

"Diventa legge - dice Morroni, esprimendo la sua soddisfazione - un atto di grande importanza e qualità, fortemente voluto dalla Giunta regionale, che imprime una svolta rispetto alla precedente normativa e che ci consentirà fin da subito, attraverso la rimodulazione dei canoni a carico dei titolari di concessione, di recuperare preziose risorse che andranno a beneficio dei territori interessati dagli impianti e delle casse regionali, traducendosi in maggiori investimenti per progetti decisivi a favore della comunità umbra. Un vivo apprezzamento per il confronto costruttivo sviluppato in seno alla seconda Commissione consiliare, sia con i gruppi di maggioranza che con quelli di minoranza, che ha permesso di apportare modifiche migliorative al testo". (ANSA).