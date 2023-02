(ANSA) - PERUGIA, 28 FEB - Gemellaggio tra l'Umbria Pride 2023 e il Kyiv Pride della capitale Ucraina per "unire" le manifestazioni delle due città. Ad annunciarlo sono Omphalos e le altre organizzazioni del coordinamento.

"Il nostro impegno per sostenere la comunità Lgbtqia+ ucraina continua con questo importante gesto simbolico - commenta Lorenzo Ermenegildi Zurlo, segretario di Omphalos Lgbti - e sabato 24 giugno il grande corteo dell'Umbria Pride sarà idealmente legato alle nostre compagne e compagni del Kyiv Pride. Per dar forza e sostegno ad una comunità che in tempo di guerra vede accentuate privazioni dei diritti umani e civili, per continuare a chiedere un cessate il fuoco e un ritiro immediato delle truppe russe dal territorio ucraino e affinché il popolo ucraino possa ritrovare pace e libertà. L'Umbria Pride sarà quindi in piazza anche per le persone lesbiche, gay, bisessuali, trans*, queer, intersex e asessuali ucraine".

"Le nostre compagne e i nostri compagni ucraini - continua Ermenegildi Zurlo - non sanno ancora se quest'anno potranno tenere liberamente il loro Pride nella città di Kyiv o se le bombe che continuano a cadere in gran parte del paese lo impediranno. Questo gemellaggio è per noi particolarmente importante per tenere alta l'attenzione e far sentire ancora una volta la vicinanza e il pieno sostegno della comunità umbra e italiana a tutto il popolo ucraino". (ANSA).