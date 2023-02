Consiglieri Pd, grave Tesei non riferisca su sanità

(ANSA) - PERUGIA, 28 FEB - "Riteniamo assai grave che la presidente della Regione, Donatella Tesei, non abbia sentito il dovere di riferire spontaneamente in Aula per fare chiarezza in merito alle dichiarazioni rilasciate recentemente dalla procuratrice regionale della Corte dei conti, Rosa Francaviglia, in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario": così i consiglieri del Partito democratico Tommaso Bori, Michele Bettarelli e Simona Meloni. "E' altrettanto sconcertante - continuano - che, anche a seguito della nostra esplicita richiesta, si sia riservata di riferire in altra data".

"Di fronte ad una situazione così critica ed imbarazzante - sostengono Bori, Bettarelli e Meloni -, in cui anche organismi giudiziari e di controllo, ribadiscono che 'in Umbria stiamo assistendo alla devastazione della sanità pubblica regionale ed è a rischio il diritto alla salute', ci saremmo aspettati risposte chiare, tempestive e convincenti oltre ad un piano di emergenza per riportare il sistema sanitario umbro in una condizione di sostenibilità, efficacia, efficienza e correttezza". (ANSA).