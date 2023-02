Bori chiede a Tesei di riferire su osservazioni Corte conti

(ANSA) - PERUGIA, 28 FEB - Il consigliere del Partito democratico Tommaso Bori ha chiesto alla presidente della Giunta Donatella Tesei di riferire in Assemblea legislativa circa le osservazioni della Procura della Corte dei conti durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario, secondo cui "stiamo assistendo alla devastazione della sanità pubblica regionale ed è a rischio il diritto alla salute". "Non sono le parole dell'opposizione - ha detto - ma un grido d'allarme che viene dalla Procuratrice regionale della Corte. Tutto questo - ha aggiunto Bori - si ricollega al buco di bilancio di 250 milioni.

Chiediamo, rispetto alle osservazioni circa responsabilità sanitaria, malpractice, mancanza di controllo sul privato, illeciti rimborsi e proroghe illegittime, che la presidente e l'assessore alla sanità riferiscano in Aula rispetto a ciò che sta accadendo".

"Mi riservo di riferire in altra data" la risposta della presidente Tesei. (ANSA).