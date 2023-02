Tesei, stiamo dando all'Umbria pianificazione consapevole

(ANSA) - PERUGIA, 27 FEB - "Quello che stiamo dando alla regione è una 'pianificazione consapevole' e una 'visione unitaria', cose che non aveva e lo stiamo facendo insieme a tutti gli attori sociali ed economici": lo ha detto la presidente umbra, Donatella Tesei, concludendo il convegno celebrativo del 50/o anniversario di Sviluppumbria.

"Il fare squadra ha rappresentato la differenza e la nostra piccola regione ha reagito bene alle tante sfide di questi ultimi tre anni" ha affermato Tesei. "Siamo partiti - ha aggiunto - con una consapevolezza, quella che l'Umbria andava promossa in modo diverso. Ma state tranquilli che non ci fermiamo perché abbiamo una visione della regione di oggi e di domani".

Per Tesei, oltre a Sviluppumbria anche le altre partecipate regionali "hanno svolto bene il loro lavoro perché prima di tutto le abbiamo rimesse in ordine". "Credo - ha sostenuto la presidente - che questa percezione cominci ad essere patrimonio di tutti e di aiuto allo sviluppo economico di una regione vivace, che ha reagito alle difficoltà e che ora sta guardando al futuro perché sa dove vuole arrivare. Sfide nuove ci saranno - ha concluso - ma abbiamo la consapevolezza che il percorso avviato è giusto e questa convinzione fa passare anche la fatica". (ANSA).