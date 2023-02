Sviluppumbria festeggia mezzo secolo e guarda al futuro

(ANSA) - PERUGIA, 27 FEB - "Festeggiamo un anniversario importante per quanto fatto in passato ma guardiamo al futuro con rinnovato spirito, visto ora che l'agenzia è più forte dopo che da tre anni è stato avviato un progetto di ristrutturazione, razionalizzazione e di identificazione che sta portando risultati": lo ha affermato la presidente della Regione, Donatella Tesei, in occasione del convegno organizzato in occasione del 50/o anniversario di Sviluppumbria, una delle prime società per lo sviluppo economico locale costituite in Italia ed in Europa.

La Società per lo sviluppo economico della Regione, con l'evento "1973 - 2023: 50 anni di Sviluppumbria", ha così celebrato festeggiato il suo mezzo secolo.

Di una Sviluppumbria ora con "un bilancio stabile, un saldo positivo di 700 mila euro e con un piano industriale che ha raddoppiato i ricavi rispetto al 2018" e con "una governance semplice composta solo da un amministratore unico oltre che con il 10% di dipendenti in meno" ha parlato la presidente Tesei. La partecipata della Regione, ha aggiunto illustrando quanto "è stato necessario fare", era contraddistinta "da una anomalia nella governance che abbiamo sanato togliendo la figura del direttore generale per non disperdere risorse". "Per liberarle per le imprese, inoltre, sono stati venduti gli immobili di proprietà di Sviluppumbria con nessuna funzione strategica" ha aggiunto.

Una storia "importante" quella dell'agenzia per la presidente Tesei perché "in cinquant'anni ha saputo accompagnare lo sviluppo economico regionale ma che ora è in grado di rispondere in modo rapido ed efficiente alle mutate esigenze del nostro tessuto economico, con una notevole capacità di interpretare i cambiamenti nel contesto produttivo regionale".

"Si sentiva la necessità - ha sottolineato il presidente dell'Assemblea legislativa Marco Squarta - di una cabina di regia che investisse nelle idee, sganciato da logiche assistenziali, per supportare gli imprenditori umbri. Questo compleanno deve rappresentare non un punto di arrivo ma di partenza per raccogliere i nuovi stimoli e le istanze che provengono dai nostri territori e per fare in modo che la nostra regione diventi sempre più attrattiva per fare impresa". (ANSA).