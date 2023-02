Melasecche, con lavori variante è giornata storica

(ANSA) - GUBBIO (PERUGIA), 27 FEB - "Una giornata storica per il territorio eugubino e non solo. Potranno finalmente partire i lavori per il primo stralcio dell'adeguamento della Pian d'Assino, nel tratto che va da Mocaiana a Pietralunga. Un'opera attesa da tempo, per il cui sblocco mi sono personalmente impegnato in questi anni, insieme ad Anas, recependo le istanze del territorio": così l'assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti Enrico Melasecche che ha preso parte, a Mocaiana di Gubbio, alla consegna da parte di Anas alla ditta vincitrice dell'appalto, dei lavori per la costruzione della variante al tracciato della strada statale 219 "Gubbio e Pian d'Assino" tra Mocaiana e Pietralunga. Una breve cerimonia, alla quale hanno preso parte tra gli altri il responsabile territoriale Umbria di Anas, Lamberto Nicola Nibbi, il sindaco di Gubbio Filippo Mario Stirati e il vescovo di Gubbio, monsignor Luciano Paolucci Bedini.

"È grande la soddisfazione nel vedere oggi concretizzarsi questo importante obiettivo per Gubbio e la migliore sicurezza e accessibilità dei collegamenti del territorio, a beneficio di cittadini e imprese" ha sottolineato l'assessore in una nota della Regione. "Ringrazio ancora una volta Anas - ha aggiunto - che ha impresso un'accelerazione nell'iter procedurale dell'opera, dopo essersi impegnata a superare i vari problemi intercorsi negli anni, recuperando il progetto esecutivo dell'impresa che nel 2017 aveva vinto l'appalto integrato, per poi tirarsi indietro, e recuperando anche parte del finanziamento per poi bandire la nuova gara. L'importo dell'appalto è raddoppiato rispetto ai circa 54 milioni di euro iniziali, a causa dell'impennata dei costi delle materie prime fino ad arrivare ad oltre 108 milioni di euro, interamente finanziati. Si tratta di un'opera complessa, con quattro gallerie e quattro viadotti - ha detto ancora l'assessore - risolutiva per quanto riguarda le problematiche afferenti alla sicurezza stradale. Oggi salutiamo il via libera al cantiere, finalmente la svolta: la durata contrattuale dei lavori è prevista in tre anni e 4 mesi, nel giugno 2026 la Mocaiana-Pietralunga potrà diventare realtà". (ANSA).