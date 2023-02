In Umbria Schlein costruisce vittoria in provincia Terni

(ANSA) - PERUGIA, 27 FEB - In Umbria Elly Schlein ha ottenuto il 52,1 per cento dei voti nelle primarie per il nuovo segretario nazionale del Pd, contro il 47,9 per cento di Stefano Bonaccini. Nella regione i voti validi sono stati complessivamente 17.131. I dati sono stati ufficializzati dal Partito democratico nel primo pomeriggio di lunedì.

Bonaccini si è però imposto in provincia di Perugia, 51,1 per cento contro il 48,9 di Schlein che invece ha avuto la meglio in quella di Terni, 60,4 per cento contro 39,6.

La neosegretaria del Pd ha prevalso in quasi tutti i circoli del capoluogo umbro e si è imposta nettamente in quelli di Terni, città a forte vocazione operaia.

"Da oggi il Partito Democratico non ha soltanto una nuova segretaria, ma la sua prima segretaria donna e la più giovane della sua storia: Elly Schlein" il commento del segretario regionale del Pd Tommaso Bori, che sosteneva Bonaccini. "È un chiaro mandato di cambiamento, profondo e radicale che arriva dai nostri elettori. A partire proprio dai tanti giovani e donne che hanno affollato i seggi delle primarie per partecipare e scegliere" ha aggiunto. (ANSA).