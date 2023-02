Gli studenti dell'alberghiero Assisi incontrano le aziende

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 27 FEB - Il 28 febbraio 100 studenti dell'Istituto alberghiero di Assisi incontreranno 25 aziende del territorio. Nella sede della scuola, in via Diaz a Santa Maria degli Angeli, è infatti in programma, dalle 8.30 alle 13, la prima edizione della Fiera lavoro del settore turistico. Gli alunni delle quinte classi proporranno i loro curricula e sosterranno colloqui di selezione per oltre 100 posti di lavoro offerti dalle imprese.

Una giornata di incontri e colloqui per aiutare i giovani a entrare nel mondo del lavoro e per sostenere le imprese nella ricerca di personale qualificato.

L'obiettivo principale del Tourism job day - spiegano i promotori dell'appuntamento - è di facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, andando così a promuovere l'occupazione giovanile e a ridurre il disallineamento tra fabbisogni professionali e competenze presenti sul mercato. Un obiettivo particolarmente sentito proprio nel turismo che - stando ai dati Excelsior di Unioncamere-Anpal - è in Umbria al primo posto tra i settori con i profili più richiesti e che presentano un'elevata difficoltà di reperimento.

All'interno di stand appositamente allestiti, le imprese presenteranno le loro offerte e i ragazzi proporranno i loro curricula e sosterranno i colloqui di selezione. Le 25 aziende offriranno 106 posti di lavoro: 30 addetti al ricevimento, 40 camerieri di sala e 36 cuochi-aiuto cuochi.

L'evento nasce nell'ambito delle azioni di Anpal Servizi a supporto sia degli Istituti d'istruzione superiore per la transizione scuola-lavoro, sia dei centri per l'impiego della Regione Umbria per la mediazione di lavoro. (ANSA).