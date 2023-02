Compie 100 anni storico orologiaio d Città di Castello

(ANSA) - CITTA DI CASTELLO (PERUGIA), 27 FEB - Compie 100 anni, Giovanni "Nanni" Talamelli, maestro orologiaio e orefice di Città di Castello che in oltre sessanta anni di attività ha visionato e riparato una media di tremila orologi ogni anno. Un traguardo in occasione del quale il sindaco Luca Secondi gli ha consegnato una targa.

Talamelli - è detto in una nota del Comune - nel 1943 è stato catturato dai nazisti e deportato in un campo di lavoro a Dresda. E' quindi riuscito a tornare a Città di Castello nel 1945 dove ha iniziato la sua vita familiare e lavorativa.

"L'amministrazione comunale al centenario Giovanni Talamelli, per il traguardo di vita raggiunto e per l'attività di maestro orologiaio simbolo della città" c'è scritto sulla targa consegnata dal sindaco, Presente anche il presidente del Consiglio comunale, Luciano Bacchetta.

"La vita del maestro Giovanni Talamelli ed i suoi cento anni divisi fra famiglia e tanto lavoro nel centro storico della città, rappresentano un simbolo per la comunità locale e per le giovani generazioni", hanno concluso Secondi e Bacchetta.

(ANSA).