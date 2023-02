A Norcia restaurati due dipinti danneggiati dal sisma

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 26 FEB - È stato presentato a Norcia, in occasione dell'accensione della fiaccola Benedettina, il restauro di due dipinti che erano all'interno del Palazzo Comunale e danneggiati a causa del sisma. Si tratta di opere in olio su tela, raffiguranti San Benedetto (1880, autore S.

Bocchini) - unico ritratto del Santo presente in città - collocato all'interno della sala del consiglio maggiore e 'L'Annunciazione' (1609, autore Giovan Battista Ricci) collocato nell'ufficio del sindaco.

Il restauro è stato curato della restauratrice nursina Emanuela D'Abbraccio.

"Abbiamo a cuore il nostro patrimonio culturale, fatto di preziosi beni artistici come lo sono queste opere che abbiamo recuperato grazie al prezioso contributo raccolto dai nostri amici della città di Alba e di Costermano sul Garda", ha detto l'assessore comunale alla cultura Giuseppina Perla. Che ha ricordato come il recupero dei dipinti è starò possibile anche "grazie al nostro sindaco Alemanno, che ha destinato i proventi del suo libro 'Doppia Zona Rossa' e il premio vinto all'ottava edizione concorso letterario Città di Como".

D'Abbraccio ha quindi ricordato che "il 'San Benedetto' recava un importante taglio nella parte del volto, mentre 'L'Annunciazione' è stata invasa da un'importante perdita d'acqua, comportando una presenza visibile di muffe che potevano propagarsi e attaccare altre opere". (ANSA).