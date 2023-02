Accesa a Norcia la fiaccola benedettina

(ANSA) - PERUGIA, 25 FEB - "A Dio affidiamo il popolo dell'Ucraina, vittima di un'aggressione assurda e crudele": a dirlo sabato pomeriggio è stato il vescovo della diocesi Spoleto-Norcia, mons. Renato Boccardo, nel corso della cerimonia di accensione della fiaccola di San Benedetto all'interno nella cripta del santo a Norcia.

Rivolgendosi con la preghiera ancora a Dio, con l'intercessione del santo patrono d'Europa, mons. Boccardo ha chiesto anche la "consolazione per quanti hanno perduto familiari, casa e lavori". Aggiungendo l'invocazione: "Suscita pensieri di giustizia e verità nei signori della guerra".

Un pensiero di vicinanza è stato rivolto anche alle popolazioni Turchia e Siria colpite dal terremoto.

La fiaccola, dopo essere stata accesa nella cripta restaurata, ha raggiunto piazza San Benedetto, iniziando così di fatto il suo viaggio che toccherà la città di Lisbona, in Portogallo.

Farà ritorno a Norcia il 20 marzo.

All'accensione anche le comunità di Cassino e Subiaco con i rispettivi sindaci, oltre che i monaci benedettini di Norcia.

"E' un emozione forte che si rinnova ogni anno quella dell' accensione della fiaccola", ha detto il sindaco Nicola Alemanno.

"E' un gesto semplice, una piccola fiammella - ha aggiunto - che però può illuminare la nostra quotidianità. Quest'anno siamo tornati ad attingere la luce nella cripta ricostruita, luogo in cui la tradizione vuole siano nati i gemelli Benedetto e Scolastica". "San Benedetto era un ricostruttore, stiamo ricostruendo la sua casa, le case, la nostra città. Per farlo bisogna partire dalle fondamenta e per rinsaldarle abbiamo bisogno anche di questi piccoli gesti, che contribuiscono ad alimentare fiducia e speranza e rinnovando da qui un messaggio forte, chiaro, di pace" ha concluso il sindaco di Norcia.

