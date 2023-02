Terremoto: Castelli, emendamento per Superbonus nel cratere

(ANSA) - ANCONA, 24 FEB - "E' corretta la valutazione di chi dice che è necessario intervenire sul 110 per mantenere il diritto dei terremotati di usufruirne anche per il futuro, con la cessione del credito d'imposta e con lo sconto in fattura. Mi sono mosso già con Palazzo Chigi e ho avuto rassicurazioni che si trasferiranno in un emendamento al dl n. 11". Lo ha detto all'ANSA, in riferimento agli "immobili lesionati dal sisma nel cratere", il commissario per ricostruzione post sisma 2016 Guido Castelli ad Ancona, a margine dell'inaugurazione dell'Anno giudiziario della Corte dei Conti delle Marche. (ANSA).