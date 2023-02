Scritta contro il 41 bis sui muri dell'Università

(ANSA) - PERUGIA, 24 FEB - A Perugia, sui muri della facoltà di Economia e commercio e Scienze politiche, è apparsa una scritta contro il 41 bis, "una misura - sottolinea in una nota Fdi, che ne dà notizia - che Falcone e Borsellino ritenevano essenziale nel contrasto alla mafia e all'eversione".

I consiglieri di Fratelli d'Italia al Comune di Perugia, "a seguito degli ultimi episodi di cronaca legati all'ordine pubblico e al ritrovamento nel capoluogo di una scritta a favore dell'abolizione del 41 bis esprimono in una nota alcune preoccupazioni".

"La legalità ed il rispetto della legge in Italia - osservano - dovrebbero essere valori condivisi e difesi da tutti.

Auspichiamo l'unanime condanna e prese di posizione da parte di tutte le forze politiche della città e ringraziamo l'amministrazione comunale che già sta provvedendo alla cancellazione della scritta". (ANSA).