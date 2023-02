Presentato il master di secondo livello in Cure palliative

(ANSA) - PERUGIA, 24 FEB - "Acqua nel deserto": così il presidente di Aucc, Giuseppe Caforio, ha definito il master di secondo livello in Cure palliative, intervenendoi, anche in rappresentanza di "Umbria, insieme contro il cancro", alla presentazione del corso, nell'aula Magna del dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università di Perugia.

Il master è volto alla formazione di personale che si prende cura dei pazienti in fase avanzata e terminale della malattia ed è diretto dal professor Fausto Roila, presente all'incontro, insieme alla presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei.

"Un corso - ha proseguito il presidente - che va a colmare un'esigenza molto forte sul territorio regionale e nazionale. Le cure palliative sono il grande tema della sanità di oggi". Il presidente ha quindi evidenziato la forza e lo straordinario ruolo delle associazioni contro il cancro, definendole "il polso vivo" della realtà oncologica. E ha concluso il suo intervento evidenziando la "discrasia" tra "domanda di assistenza sanitaria in ambito oncologico e disponibilità di risorse non tanto economiche, quanto umane".

Erano presenti all'incontro, fra gli altri, il direttore del dipartimento di Medicina e Chirurgia, Vincenzo Nicola Talesa, il presidente in Medicina e Chirurgia, Francesco Grignani, il direttore sanitario Usl Umbria, 1 Massimo d'Angelo, il direttore dell'Azienda ospedaliera di Perugia, Giuseppe De Filippis, il presidente dell'Ordine dei Medici Perugia, Verena De Angelis.

(ANSA).