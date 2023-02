Incendio in roulotte e container a Perugia, un ferito grave

(ANSA) - PERUGIA, 24 FEB - Un uomo di 65 anni è rimasto gravemente ustionato in seguito a un incendio che ha interessato la scorsa notte una roulotte e un container adibiti ad abitazione, nei pressi di viale Centova, a Perugia.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia.

Nelle strutture incendiate vivevano l'uomo, cittadino italiano, e tre suoi familiari, tutti visibilmente scossi dall'accaduto.

Il sessantacinquenne è stato soccorso dai sanitari del 118 e accompagnato all'ospedale Santa Maria della Misericordia.

Successivamente i poliziotti hanno sentito i presenti, apprendendo che l'incendio sarebbe stato causato da alcune stufe elettriche presenti dentro la roulotte e nel container.

Sono comunque in corso le verifiche per ricostruire la dinamica dei fatti. (ANSA).