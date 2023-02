In Umbria ricoveri Covid scendono in ultima settimana

(ANSA) - PERUGIA, 24 FEB - Sono scesi del 6,2 per cento nell'ultima settimana i ricoverati Covid in Umbria, ora 93.

Mantenendosi quindi sotto quota cento, secondo quanto riporta il sito della Regione. Tre i posti occupati nelle rianimazioni, meno 32,3 per cento.

Leggera salita, sempre su base settimanale, per gli attualmente positivi, più 0,7 per cento e ora 1.192, e per i deceduti, più 0,3 per cento, 2.442 dall'inizio della pandemia.

