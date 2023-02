Bettarelli (Pd), riaprire lo svincolo di Promano sulla E45

(ANSA) - PERUGIA, 24 FEB - "La Giunta regionale chiarisca se è al corrente dello stato di avanzamento dei lavori di ripristino della sicurezza viaria oltre che dei tempi necessari alla riapertura dello svincolo di Promano, direzione sud della E/45". Lo chiede, con una interrogazione rivolta all'Esecutivo di Palazzo Donini, il consigliere regionale Michele Bettarelli (Pd - vice presidente dell'Assemblea legislativa).

"Il 31 gennaio scorso - ricorda il consigliere dem, secondo quanto riferisce la Regione - Anas ne ha disposto la chiusura per ragioni di sicurezza della E/45, a seguito dell'urto di un mezzo pesante che ha compromesso la campata di un ponte al di sopra della carreggiata, in prossimità dello svincolo di Promano, in direzione sud. Tale svincolo rappresenta un punto di accesso nevralgico e importantissimo per l'intera area meridionale del comune di Città di Castello che conta oltre 10mila residenti e la zona nord di Umbertide. Il perdurare della chiusura - aggiunge - sta provocando forti disagi alla circolazione specie per quanti hanno la necessità di spostarsi quotidianamente e per più volte al giorno in direzione sud per motivi personali o di lavoro".

"Ritengo dunque doveroso e indispensabile - conclude Michele Bettarelli - che la Regione si faccia interprete di questi disagi e interloquisca fattivamente con Anas affinché venga ripristinato al più presto lo svincolo e l'accesso ad un'area che, nel tempo, è sottoposta a molteplici problematiche legate alla viabilità e alla sicurezza stradale, causate dai lavori che impongono di viaggiare su un'unica corsia, alle uscite chiuse, così come ho più volte sottolineato anche in Consiglio regionale mediante atti di sindacato ispettivo e non solo". (ANSA).