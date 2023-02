Anniboletti candidato sindaco di Umbertide per il c.sinistra

(ANSA) - UMBERTIDE (PERUGIA), 24 FEB - "E' Sauro Anniboletti, medico e professionista stimato, impegnato da anni sia in ambito sociale che sportivo, il candidato a sindaco di Umbertide per il centrosinistra". E' quanto rendono noto "con soddisfazione" i rappresentanti della coalizione civica e progressista costituita da: Partito democratico, Umbertide Cambia/CiviciX, Alleanza Verdi-Sinistra/Sinistra per Umbertide, Umbertide Partecipa, Partito socialista italiano.

"Ringraziamo Anniboletti per aver accettato la nostra proposta - sottolineano le forze politiche - e per essersi messo a disposizione con grande generosità e spirito di servizi rispetto ad un progetto che punta ad elaborare un'idea alternativa di governo della Città, sempre più aperta e attenta alle esigenze dei cittadini".

"Il candidato sindaco - ricordano - si è reso disponibile ad allargare da subito la coalizione, instaurando un dialogo che, ci auguriamo, diventi sempre più proficuo e coinvolga tutte le realtà territoriali, a partire dalle le forze politiche progressiste con le quali sono stati già condivisi dei percorsi programmatici e metodologici".

"Un impegno vero e una sfida ambiziosa - concludono - che verrà condiviso da più parti al fine di costruire una coalizione sempre più larga e rappresentativa di tutte le forze alternative alle destre, così da lavorare tutti insieme per restituire dignità alla nostra Città". (ANSA).