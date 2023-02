Prisco, con Milleproroghe risposte concrete ai cittadini

(ANSA) - PERUGIA, 23 FEB - "Con il decreto Milleproroghe appena approvato dalla Camera diamo risposte concrete a molte esigenze dei cittadini e della pubblica amministrazione": è quanto sottolinea il sottosegretario all'Interno Emanuele Prisco. "Tra queste sono numerose e rilevanti le disposizioni che riguardano l'attività del Ministero dell'Interno: dal potenziamento delle dotazioni organiche delle prefetture in risposta alle esigenze del Pnrr, in particolare nei controlli antimafia, al rafforzamento degli organici della Polizia di Stato con lo scorrimento della graduatoria per 1.800 ispettori" aggiunge.

"E' previsto anche lo scorrimento delle graduatorie dei vigili del fuoco - annuncia Prisco in una nota - e la stabilizzazione del personale volontario. Abbiamo poi semplificato le modalità assunzionali delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco per rendere più veloce il reclutamento in servizio .

Una grande attenzione è poi dedicata agli enti locali. Per i Comuni e le Province vengono semplificate le procedure per consentire le assunzioni per l'attuazione del Pnrr e vengono razionalizzati alcuni termini per assolvere gli obblighi contabili, specie per gli enti in riequilibrio che hanno da poco proceduto al rinnovo degli organi elettivi. E' stato inoltre prorogato lo stanziamento per garantire l'accoglienza da parte dei Comuni per i minori non accompagnati in fuga dal conflitto in Ucraina. Con queste ulteriori importanti misure, oltre a quelle presenti nell'ultima legge di bilancio, si riconferma l'attenzione del Governo Meloni nei confronti delle politiche di sicurezza, del soccorso pubblico e degli enti locali come primo interlocutore dei bisogni dei cittadini. Ovviamente anche questo provvedimento è solo un passo ulteriore nella giusta direzione: l'attuazione del programma elettorale del centrodestra di governo nel pieno rispetto della stabilità dei conti pubblici".

