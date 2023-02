Pernazza sottopone a Upi questione animali selvatici

(ANSA) - TERNI, 23 FEB - La presidente della Provincia di Terni Laura Pernazza ha portato all'Upi nazionale il tema del contenimento dei selvatici e delle relative problematiche anche alla luce delle nuove disposizioni normative. Partecipando al comitato direttivo sul rilancio delle Province e la revisione della Delrio, ha parlato delle novità introdotte dalla legge di bilancio che assegna alla polizia provinciale il ruolo di coordinamento delle attività.

"Ho chiesto all'assemblea - spiega Pernazza in una nota della Provincia - di avviare un confronto sull'argomento sia con il ministro Piantedosi, il cui tavolo era già in programma, che con il ministro Lollobrigida. A quei tavoli avrò l'opportunità di partecipare e di portare in questo modo le istanze già presentate all'Unione delle Province".

La presidente ha inoltre contestualmente chiesto, anche come presidente Upi Umbria, insieme alla Provincia di Perugia, un'audizione all'assessore Roberto Morroni per discutere del tema in sede regionale tenendo conto del recente decreto approvato dalla giunta dell'Umbria. "L'incontro si terrà - annuncia Pernazza - martedì prossimo 28 febbraio. Nella stessa giornata, con l'obiettivo di coinvolgere il mondo venatorio - conclude - mi incontrerò anche con i vertici dell'Atc di Terni".

