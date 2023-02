Padre Spadaro, riportare parola pace all'interno dibattito

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 23 FEB - "Una marcia per la pace significa riportare la parola pace all'interno del dibattito su quello che sta avvenendo": è quanto ha detto ad Assisi padre Antonio Spadaro, direttore di Civiltà Cattolica, partecipando all'incontro nazionale promosso da Articolo 21 sulle parole pronunciate da Papa Francesco sui conflitti nel mondo. Evento che si è tenuto alla vigilia dell'anniversario del primo anno di guerra in Ucraina e a distanza di poche ore dall'avvio della marcia per la pace Perugia-Assisi in notturna.

Padre Spadaro ha sottolineato anche l'importanza che "la discussione per la pace abbia una dimensione europea, così da mettere insieme persone che appartengono a visioni e scenari differenti". "Uniti per comprendere meglio è fondamentale", ha sottolineato a margine dell'appuntamento il religioso.

Giuseppe Giulietti, di Articolo 21, si è invece soffermato sull'importanza di lanciare "una nuova Carta di Assisi a un anno dall'inizio della guerra".

"Oggi è diventato un disvalore la parola pace - ha sostenuto Giulietti -. Vogliamo lanciare una campagna perché le parole dell'accoglienza, della fraternità, della critica tornino ad essere al centro dell'attenzione, non solo dei giornalisti".

Al dibattito, tra gli altri, hanno preso parte la sindaca di Assisi Stefania Proietti, il promotore della marcia per la pace Flavio Lotti e padre Enzo Fortunato. Con loro il neopresidente della Fnsi Vittorio Di Trapani, quello dell'Ordine nazionale dei giornalisti Carlo Bartoli e il presidente dell'Assostampa dell'Umbria Massimiliano Cinque. (ANSA).