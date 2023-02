In Umbria i più importanti influencer dei cammini in Italia

(ANSA) - PERUGIA, 23 FEB - Più di un mese dedicato a escursioni gratuite con i più importanti influencer dei cammini in Italia nei 21 comuni umbri aderenti al progetto "Le Terre dei Borghi Verdi": è "Umbria Primavera in cammino", festival diffuso outdoor che darà il benvenuto alla nuova stagione e a quei turisti che vorranno camminare insieme a loro.

L'obiettivo è di intraprendere un vero e proprio cammino che, attraverso questa e altre iniziative, "portino il pubblico a individuare il territorio dell'Umbria meridionale come una destinazione vocata al turismo lento e alle attività outdoor".

"Umbria Primavera in Cammino" in programma dal 1 aprile al 7 maggio - è stato sottolineato durante la presentazione che si è tenuta a Perugia - è così il primo festival outdoor nazionale con eventi di promozione turistica realizzato totalmente con interventi dei protagonisti delle principali piattaforme web.

"La relazione tra i moderni social media e gli antichi cammini è una formula totalmente inedita ma, allo stesso tempo semplice, diretta e facilmente riconoscibile come proposta di intrattenimento turistico" hanno affermato gli organizzatori.

Quindi cinque fine settimana, dedicati ognuno ad altrettanti territori che comprendono i 21 comuni coinvolti nel progetto finanziato dalla Regione Umbria attraverso il bando "UmbriaAperta": Acquasparta, Alviano, Amelia, Attigliano, Arrone, Avigliano Umbro, Calvi dell'Umbria, Giove, Guardea, Ferentillo, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montecchio, Montefranco, Narni (Comune capofila), Penna in Teverina, Polino, Otricoli, San Gemini, Stroncone, Terni.

Week end all'insegna di escursioni e attività outdoor insieme a cinque tra i più importanti influencer dei cammini in Italia: Simona Scacheri di Fringe in Travel; Federica Figliuolo di 2f-hiking; Rossella e Stefano di Fatti di Viaggi; Cammini d'Italia; Marika Ciaccia di My Life in Trek.

Non mancheranno anche altri ospiti che arricchiranno le oltre venti escursioni per tutto il territorio de "Le Terre dei Borghi Verdi": dal poeta (e paesologo) Franco Arminio, fino al biker Leonardo Corradini, passando per la storica dell'arte e instagrammer Benedetta Artefacile. (ANSA).