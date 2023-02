Dall'Anas oltre un miliardo investimenti su strade Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 23 FEB - Procede in Umbria il piano di manutenzione programmata e riqualificazione della rete stradale di interesse nazionale, avviato da Anas per un investimento complessivo di oltre un miliardo di euro tra lavori ultimati, in corso e programmati.

Il 2022 si è chiuso con lavori eseguiti per un importo di oltre 97 milioni di euro, nel 2023 sono previsti interventi per 109 milioni.

Sul tratto umbro della E45 sono stati risanati 250 chilometri di pavimentazione su un totale di 300 chilometri.

"Vogliamo evidenziare quanto è stato ad oggi è stato fatto da Regione ed Anas per dotare l'Umbria di una rete stradale adeguata, con una imponente mole di risorse, senza precedenti rispetto al passato" ha detto la presidente Donatella Tesei.

"Fin dall'inizio del mio mandato - ha aggiunto - è stata una 'via crucis' a Roma, insieme all'assessore Melasecche, per sottoporre all'attenzione l'evidente problema infrastrutturale dell'Umbria e reperire i finanziamenti necessari per il suo superamento. Ringrazio i vertici dell'Anas, l'assessore Melasecche e la struttura regionale per la professionalità e l'impegno grazie ai quali oggi abbiamo già conseguito risultati evidenti nella riqualificazione della nostra rete viaria principale. Accanto all'importanza strategica dei lavori di manutenzione straordinaria, priorità alla quale guardiamo è la sicurezza delle nostre strade. Il nostro impegno continua in questa direzione. A breve avremo nuovi incontri con il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e con i vertici Anas per altri progetti mirati relativi a nuove opere per far uscire l'Umbria dal suo storico isolamento e renderla ben collegata, tramite le strutture viarie e ferroviarie, con il resto d'Italia". (ANSA).