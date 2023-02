Da PerugiAssisi allarme per "abisso catastrofe atomica"

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 23 FEB - "Rischiamo di finire nell'abisso della catastrofe atomica": è l'allarme che il promotore della marcia per la pace PerugiaAssisi, Flavio Lotti, lancia - attraverso l'ANSA - a margine del convegno organizzato, stamani nella città di San Francesco, da Articolo 21 sui conflitti nel mondo.

"La ricerca della pace - ha spiegato Lotti - la si fa parlando con tutti gli attori di questa tragedia. Russi e ucraini sono travolti dalla guerra in questo momento, uno perché l'ha scatenata e l'altro perché la sta subendo, e quindi non saranno loro a trovare la pace, ma la dobbiamo trovare noi che ancora miracolosamente abbiamo la possibilità di farlo".

Lotti ha sottolineato anche che "il problema non è limitato all'Ucraina, ma più grande". "Sono in gioco - ha detto - gli interessi degli Stati Uniti, della Cina, della Russia e dell'Europa stessa, abbiamo bisogno di ricostruire una sicurezza comune in Europa. Non possiamo pensare che questo sia il primo anno di dieci, venti anni di guerra e di corsa al riarmo, perché finiremmo tutti malissimo".

"Il messaggio che partirà questa notte dalla marcia PerugiAssisi - ha detto ancora il suo organizzatore - è di un'assunzione di responsabilità. Come dice Papa Francesco sentiamo il dovere di fare qualcosa in più. Dopo un anno di guerra non possiamo abituarci, dobbiamo assumere la responsabilità di fare qualche cosa per la pace" (ANSA).