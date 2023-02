Volto delle vittime delle guerre a Marcia PerugiAssisi

(ANSA) - PERUGIA, 22 FEB - In cammino di notte da Perugia ad Assisi, contro tutte le guerre, in Ucraina e in altre parti del mondo, "svegli, in piedi e in cammino" portando, ciascuno dei presenti il volto di una delle vittime, una fiaccola "e la domanda incessante di pace in solidarietà con tutte le vittime innocenti". E' lo spirito della marcia della pace in programma nella notte tra il 23 e il 24 febbraio ad un anno dall'invasione russa dell'Ucraina.

Per la seconda volta nella sua storia la Marcia PerugiAssisi (la 26/a edizione a 62 anni dalla prima del 1961) non si svolgerà di giorno. Solo nel 2016 si svolse una precedente edizione notturna, ma come gesto simbolico e riservata a pochi organizzatori. Ora invece, e quindi per la prima volta, si apre a tutti.

"In piedi costruttori di pace!" è il titolo scelto per questa edizione speciale della Marcia.

La partenza è prevista alle ore 24 del 23 febbraio da Perugia, come solito dai Giardini del Frontone, e l'arrivo ad Assisi alle 6 di venerdì. Sono attese al momento - fa sapere all'ANSA il comitato organizzatore - circa 600 persone, senza però contare le adesioni che potranno arrivare all'ultimo momento. "Eravamo partiti con l'obiettivo di arrivare almeno a 100 persone - dice Flavio Lotti, organizzatore della PerugiAssisi - quindi siamo molto fiduciosi di arrivare ad un migliaio di persone".

Prima della partenza, i partecipanti si ritroveranno a Perugia alle 21, nella Sala dei Notari del Palazzo dei Priori, per un incontro di riflessione e proposta contro tutte le guerre.

Numerosi gli interventi previsti. Sempre il 23 febbraio, ad Assisi, presso la sede del Comune, alle 10 si svolgerà anche un incontro di studio e formazione dedicato all'informazione in tempo di guerra, organizzato da Articolo 21.

I partecipanti alla "Marcia di notte", a conclusione dell'incontro di Perugia intorno alle ore 23, si recheranno verso il luogo di partenza della PerugiAssisi. Ai Giardini del Frontone saranno accese le fiaccole e alle ore 24 partirà il corteo. L'arrivo è previsto alle ore 6 alla Basilica di San Francesco d'Assisi. I partecipanti scenderanno pure alla tomba di San Francesco per un momento di raccoglimento, preghiera e riflessione. “Nella notte simbolo della terza guerra mondiale in cui siamo stati trascinati - spiega ancora Lotti alla vigilia dell’evento - vogliamo restare svegli, in piedi, in cammino per andare incontro alle vittime e provare a sentire il loro sentire: il buio, il freddo, l’inedito, l’incertezza, la paura, la stanchezza. Svegli perché non possiamo dormire sonni tranquilli mentre si sta consumando questa tragedia. In piedi perché non c’è altro modo per aprire ‘le porte della notte’ che oggi ci imprigionano. In cammino perché dobbiamo reagire all’immobilismo e alla rassegnazione generale, perché dobbiamo fermare l’escalation, ottenere il ‘cessate-il-fuoco’, scongiurare il disastro totale, perché la pace va ricercata anche quando il buio si sta facendo pesto”. Facendo proprio l’appello di Papa Francesco, il Comitato promotore della Marcia PerugiAssisi ha elaborato anche una proposta politica “Ecco cosa può fare la politica!” per ottenere “l’immediato cessate-il-fuoco” in Ucraina. “Abbiamo bisogno di interrogare la politica - scrivono i promotori della PerugiAssisi - e aprire un confronto, pubblico, che stimoli l’impegno fattivo di tutti coloro che hanno la responsabilità e la facoltà di impedire l’irreparabile”. Dopo la “Marcia di Notte” già sono stati annunciati i prossimi appuntamenti: la Giornata nazionale della cura della vita delle persone e del pianeta (1 marzo 2023) in 106 città italiane e la Marcia PerugiAssisi della pace e della fraternità “Trasformiamo il futuro” (21 maggio 2023) che sarà dedicata ai giovani e al mondo della scuola con il protagonismo di migliaia di giovani, studenti e studentesse.