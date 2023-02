Usa auto Usl per incarico dg calcio, chiesto processo

(ANSA) - PERUGIA, 22 FEB - Dipendente dell'Usl Umbria 1 Giuseppe Pannacci avrebbe utilizzato la Lancia Y dell'ufficio per "interessi personali" legati anche al suo incarico di direttore generale del Gubbio calcio, che milita in serie C: per questo la Procura di Perugia ha chiesto il rinvio a giudizio per peculato. La notizia è riportata dal sito Umbria 24.

Pannacci, tecnico della prevenzione presso l'ufficio di igiene degli alimenti e nutrizione della Usl e responsabile del suo parco auto a Gubbio, "con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso" - si legge sul sito - si appropriava dell'auto di servizio "avendone il possesso per ragioni di ufficio", "sia durante la giornata lavorativa che, in alcuni casi, in giornate in cui non risultava essere in servizio".

Secondo la ricostruzione accusatoria era infatti "solito utilizzare l'autovettura per attività e commissioni che esulano le normali mansioni lavorative, ma che possono essere ricondotte a interessi personali e/o correlati all'incarico di direttore generale nell'Associazione sportiva Gubbio Calcio 1910". Viene quindi ritenuto responsabile di non aver rendicontato in maniera corretta l'utilizzo del veicolo.

Pannacci deve inoltre rispondere di avere attestato "falsamente la propria presenza in servizio mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, consistite nell'uso improprio del badge di timbratura".

"Abbiamo piena fiducia in chi sta indagando così come abbiamo piena fiducia nei nostri collaboratori dei quali pensiamo che siano persone oneste" il commento con l'ANSA del presidente del Gubbio calcio Sauro Notari. (ANSA).