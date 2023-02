Tesei consegna bandiera Umbria ad astronauta Patassa

(ANSA) - PERUGIA, 22 FEB - La presidente della Regione Donatella Tesei ha ricevuto a Palazzo Donini lo spoletino Andrea Patassa a portarcela. Andrea infatti, è entrato da poco nella lista degli astronauti di riserva dell'Esa, l'agenzia spaziale europea, al quale ha consegnato una bandiera dell'Umbria. "Mi sento che questa bandiera arriverà molto in alto" il commento su Facebook della governatrice, con accanto il disegno di un razzo.

"Sono convinta - ha sottolineato Tesei - che sarà proprio lo spoletino Andrea Patassa a portarcela. Andrea infatti, è entrato da poco nella lista degli astronauti di riserva dell'Esa, un traguardo importantissimo ma anche l'inizio di un percorso che rappresenta sia un vanto per la nostra regione sia la dimostrazione concreta che, attraverso tanto lavoro e tanti sacrifici, diventare un astronauta non è solo un sogno ma una realtà possibile. Ancora una volta le mie congratulazioni al capitano Patassa per il suo passato e attuale impegno come pilota dell'Aeronautica militare e un augurio affinché possa presto portare la nostra regione nello spazio".

La bandiera viene consegnata a tutti gli umbri che si mettono in mostra nello sport o in altri ambiti, cosicché poi possano portarla bandiera durante le loro imprese. (ANSA).