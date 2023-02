Nuova richiesta archiviazione per donna scomparsa da Amelia

(ANSA) - TERNI, 22 FEB - Nuova richiesta di archiviazione per l'indagine sulla scomparsa di Barbara Corvi della quale non si hanno più notizie dal 27 ottobre del 2009 quando se ne persero le tracce da Amelia, dove abitava. L'ha formulata la Procura di Terni nell'ambito del fascicolo nel quale il marito Roberto Lo Giudice è accusato dell'omicidio volontario ma si è sempre proclamato innocente.

Il procedimento venne già archiviato una prima volta nel maggio del 2015 dal gip di Terni e successivamente riaperto nel marzo 2021 anche in seguito alla trasmissione di atti dalla Dda di Reggio Calabria. I magistrati ternani hanno quindi delegato nuovi accertamenti ai carabinieri del comando provinciale.

Secondo la Procura però - si legge in un suo comunicato - "anche all'esito degli approfondimenti istruttori il quadro indiziario non consente di ritenere, pur se letto congiuntamente con gli altri elementi dall'ampia attività investigativa in relazione alla scomparsa di Barbara Corvi, la sussistenza nei confronti dell'indagato di gravi indizi di colpevolezza in ordine all'omicidio della moglie". Di qui la nuova richiesta di archiviare il fascicolo sulla quale si dovrà pronunciare il gip di Terni.

Lo Giudice era stato anche arrestato alla fine di marzo 2021 tornando libero dopo una ventina di giorni. L'ordinanza di custodia cautelare venne infatti annullata dal Tribunale del riesame di Perugia, decisione confermata dalla Cassazione che aveva respinto il ricorso della procura di Terni. (ANSA).