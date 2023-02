Madre Pamela, ci sono altri mostri fuori da prendere

(ANSA) - PERUGIA, 22 FEB - Parla di decisione "giusta" per la conferma dell'accusa di violenza sessuale, e quindi dell'ergastolo, per Innocent Oseghale ma sostiene che "ci sono altri mostri fuori da prendere" Alessandra Verni, la madre di Pamela Mastropietro. Lo ha detto al termine dell'appello bis a Perugia, con indosso una maglietta con il volto della figlia.

"Spero che sia a vita e senza sconti di pena. Come ho detto a Macerata fuori uno. Adesso vediamo gli altri" ha aggiunto.

"Vogliamo gli altri - ha detto ancora la madre di Pamela - perché ci sono le prove che c'erano anche loro. Questa sentenza un pò di sollievo me lo dà". (ANSA).