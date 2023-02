M5s Umbria aderisce alla Marcia della pace

(ANSA) - PERUGIA, 22 FEB - "Contro tutte le guerre che continuano a devastare il genere umano e dopo un anno esatto dallo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina, il Movimento 5 stelle Umbria aderisce all'edizione speciale della Marcia della pace Perugia-Assisi che si svolgerà nella notte fra il 23 e il 24 febbraio". Così il capogruppo regionale,Thomas De Luca "unitamente ai portavoce a livello comunale e parlamentare", sottolineando come "i valori in cui ci riconosciamo da cittadini umbri sono quelli della cultura della pace, della non violenza e del rispetto dei diritti umani".

"Un segno di testimonianza concreta - commenta De Luca - per ribadire la necessità di un impegno internazionale per fermare la guerra in atto. Un impegno che il governo Meloni ancora tarda ad assolvere, concentrato solo sulla corsa al riarmo e quindi alla prosecuzione del conflitto".

"Seguendo l'esempio di Papa Francesco - aggiunge il capogruppo pentastellato - riteniamo invece che la politica debba assumere iniziative per costruire la pace ed elaborare proposte per ottenere l'immediato cessate il fuoco".

"L'iniziativa - osserva - rientra nella tre giorni di mobilitazione di Europe for Peace contro la guerra per chiedere un negoziato di pace. Il programma - ricorda e conclude - prevede una fiaccolata da piazza IV Novembre a Perugia a partire dalle ore 19 e un incontro di riflessione e proposta alle ore 21 nella sala dei Notari a Palazzo dei Priori. A mezzanotte partenza della marcia in direzione Assisi". (ANSA).