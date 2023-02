Difesa dipendente Usl indagato, auto solo per servizio

(ANSA) - PERUGIA, 22 FEB - "Il dottor Giuseppe Pannacci ha sempre utilizzato l'auto di servizio per finalità istituzionali e non per fini privati estranei agli interessi dell'Usl Umbria 1": lo sottolinea il suo difensore, l'avvocato Ubaldo Minelli, dopo la richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura di Perugia con l'accusa di peculato.

"Non c'è stato da parte dello stesso - ha sostenuto il legale - un uso indebito della macchina di servizio, una utilizzazione del mezzo concretizzante i profili di illiceità penale contestati e, tanto meno, un ingiusto vantaggio patrimoniale per il dipendente pubblico. In altri termini, l'utilizzazione del mezzo è sempre riconducibile nell'ambito delle ordinarie mansioni lavorative di dipendente pubblico dell'Usl Umbria 1 e non ha nulla a che vedere con interessi personali dello stesso o correlati al suo incarico nell'ambito del Gubbio calcio".

Secondo l'avvocato Minelli "i fatti contestati nell'imputazione concretizzano, tuttalpiù, casi non punibili di utilizzo meramente episodio e occasionale dell'auto di servizio che non ha determinato un danno patrimoniale apprezzabile, né leso o compromesso seriamente la funzionalità dell'azienda sanitaria dell'Alto Chiascio". L'avvocato Minelli ha anche sottolineato come sia "fatto notorio nella comunità eugubina l'irreprensibilità, la trasparenza, l'estrema correttezza, l'imparzialità, l'autonomia e l'indipendenza con cui il dottor Giuseppe Pannacci svolge e ha sempre svolto i compiti del proprio ufficio, in qualità di tecnico della prevenzione presso l'ufficio di igiene degli alimenti e nutrizione presso l'Usl Umbria 1 e di responsabile del parco auto dell'Usl". "Il mio assistito, nel contestare fermamente ogni addebito a lui mosso - conclude l'avvocato Minelli - confida nella positiva evoluzione della vicenda giudiziaria che lo riguarda". Per Pannacci è intanto cominciata l'udienza preliminare davanti al gup di Perugia, rinviata al maggio prossimo. La difesa sta nel frattempo valutando se proseguire con il rito ordinario o chiedere l'abbreviato.