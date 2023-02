(ANSA) - PERUGIA, 21 FEB - Temperature da primavera anticipata su tutta l'Umbria, dove in alcuni casi si registrano valori anche superiori di sette gradi rispetto alle medie massime e minime del periodo.

Nella giornata di ieri, 20 febbraio, in molte città le stazioni di rilevamento del Centro funzionale della Protezione civile regionale hanno registrato più di 18 gradi, come ad esempio a Terni, Narni, Orvieto, Foligno, Cascia, Todi e Massa Martana. A Perugia, invece, si sono sfiorati i 17.

Ma anche le temperature minime si attestano su valori superiori alla media di febbraio. Soltanto a Cascia e in altre località montane si è raggiunto il sotto zero.

Nella notte appena trascorsa si sono registrate temperature minime anche di 9,5 gradi come nel caso del capoluogo di regione e a Todi. Nove i gradi a Orvieto.

Stando allo storico delle temperature, nel mese di febbraio in Umbria generalmente le medie si attestano attorno ai 10-11 gradi per le massime e intorno ai due per le minime. (ANSA).