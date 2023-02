Intesa Gdf-Procura generale della Repubblica di Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 21 FEB - Il procuratore generale della Repubblica di Perugia, Sergio Sottani e il comandante regionale Umbria della guardia di finanza, generale di brigata Alberto Reda, hanno sottoscritto, d'intesa con i procuratori della Repubblica presso i Tribunali di Perugia, Terni e Spoleto, un protocollo per la reciproca collaborazione nell'accertamento della responsabilità amministrativa degli enti prevista dal decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Il decreto - spiega la Gdf - sin dalla sua originaria formulazione, ha introdotto un elemento altamente innovativo nell'ordinamento italiano, prevedendo una forma di "imputabilità" di carattere amministrativo per le persone giuridiche, per le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica, in presenza di specifici reati (i cosiddetti "Reati presupposto") da parte di propri dirigenti o amministratori (denominati "apicali") od anche di persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di questi ultimi. Si tratta di un sistema normativo autonomo, anche se le relative sanzioni, anche se di natura amministrativa, sono applicate dal giudice penale.

La collaborazione, nei prossimi tre anni, consoliderà una sinergia per l'applicazione di un istituto normativo che in Umbria ha già fornito risultati soddisfacenti. Nel biennio 2021-2022, infatti, i reparti del Corpo hanno segnalato all'Autorità giudiziaria 96 enti (prevalentemente per reati tributari) e sottoposto a sequestro, su richiesta delle Procure della Repubblica competenti e decisione dei Tribunali, beni del valore complessivo di circa 19 milioni di euro. (ANSA).