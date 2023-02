"Il futuro è di chi lo fa", concorso per le scuole

(ANSA) - PERUGIA, 21 FEB - "Il futuro è di chi lo fa". Questo il nome del concorso promosso da Sviluppumbria in collaborazione con Arpa Umbria, Gsa e Fa' la Cosa Giusta! Umbria presentata ad una platea di addetti ai lavori, nella sede di Gsa a Ponte Felcino.

Al progetto, nato con l'obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni al tema dello sviluppo sostenibile, hanno partecipato sei scuole e 15 classi. La challenge consiste nella presentazione di una idea imprenditoriale che dovrà essere inerente al tema dell'economia circolare, l'efficientamento energetico, la sostenibilità.

Il prodotto o servizio proposto dagli studenti dovrà essere realizzabile da una piccola e media impresa e non deve essere di fantasia: inoltre dovrà risolvere un reale bisogno o crearne uno nuovo.

Il premio per i vincitori consisterà in un percorso di formazione nell'ambito delle attività della Safa, la Scuola di alta formazione ambientale di Arpa Umbria. Le classi vincitrici verranno coinvolte in un percorso educativo e formativo tenuto da personale qualificato dell'agenzia, per sensibilizzare i ragazzi alla tutela ambientale e della biodiversità, la sostenibilità delle loro scelte sulle sorti del pianeta e l'importanza del riuso e riciclo dei materiali.

Inoltre, i lavori degli studenti verranno presentanti nell'ambito di un evento pubblico nel corso del quale avverrà anche la cerimonia di premiazione. (ANSA).