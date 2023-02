Molesta una minorenne, denunciato a Foligno dalla Polfer

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 20 FEB - Avrebbe molestato una ragazza minorenne, nei pressi della stazione di Foligno, un uomo di 55 anni, cittadino italiano, che è stato denunciato dalla polizia ferroviaria.

La giovane, spaventata, si era rifugiata all'interno della stazione dove aveva chiesto aiuto proprio agli agenti della Polfer.

La ragazza ha riferito che, mentre attendeva l'autobus per tornare a casa, era stata avvicinata da una persona che, dopo aver fatto delle avance, le aveva richiesto una prestazione sessuale in cambio di denaro.

Spaventata, si era allontanata velocemente dal piazzale Unità d'Italia ed era entrata nella stazione.

Grazie alle indicazioni fornite dalla ragazza e alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza, i poliziotti sono riusciti a individuare l'uomo, più volte indagato in passato e in una occasione - riferisce la polizia - condannato per atti osceni.

Per questo motivo, acquisita la querela della vittima, gli agenti hanno deferito l'uomo all'Autorità giudiziaria per il reato di molestie e disturbo. (ANSA).