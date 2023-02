Lago Trasimeno un metro sotto lo zero idrometrico

(ANSA) - PERUGIA, 20 FEB - Per affrontare "senza troppe preoccupazioni" la prossima estate, il livello del lago Trasimeno dovrebbe salire di 40-60 centimetri rispetto al valore attuale che fa segnare un metro e nove sotto allo zero idrometrico. A tracciare il quadro della situazione è Matteo Burico, sindaco di Castiglione del Lago e presidente dell'Unione dei Comuni del Trasimeno. "Nei prossimi mesi servirebbero precipitazioni importanti, almeno questa è la speranza" ha detto rispondendo all'ANSA.

"Quella attuale - ha affermato Burico - è una situazione particolare come nel resto d'Italia. Negli anni scorsi il Trasimeno era in questo periodo circa 50 centimetri sotto allo zero idrometrico. Speriamo di poter recuperare".

Intanto sono state già attivate tutte le opere di manutenzione per rendere meno pesanti gli effetti di un'eventuale abbassamento del lago, che non ha affluenti. "Quella di un possibile afflusso d'acqua al Trasimeno - ha spigato ancora il presidente dell'Unione dei Comuni - è una questione tecnicamente complessa. Un tema sul quale si sta impegnando la politica tutta, insieme e senza contrapposizioni per trovare una soluzione". (ANSA).