Bandecchi apre la campagna elettorale a Terni

Stefano Bandecchi, presidente della Ternana calcio e segretario nazionale di Alternativa popolare, ha ufficialmente aperto la campagna elettorale in qualità di candidato sindaco in vista delle prossime elezioni amministrative per il rinnovo del consiglio comunale di Terni.

Malgrado non sia ancora stata ufficializzata la data del voto, Bandecchi, davanti a una sala gremita, ha illustrato i primi tre punti programmatici di quello che il candidato ha ribattezzato come "Progetto 300 mila". I temi affrontati sono stati quelli dell'energia elettrica, della disabilità e San Valentino.

Bandecchi ha ricordato che "la centrale idroelettrica di Terni produce 1,6 terawattora annui, ma questa città è tra le dieci in Italia che pagano bollette elettriche più alte e questo ha dell'incredibile".

"Se sarò eletto sindaco - ha detto Bandecchi - la centrale idroelettrica tornerà ad essere di proprietà del Comune e come accade in Basilicata per il gas, anche a Terni i cittadini pagheranno zero euro per la bolletta elettrica". Sul fronte della disabilità, il presidente della Ternana ha manifestato la volontà di realizzare la "Cittadella dell'amicizia" dove "impiegare in varie mansioni i ragazzi con problematiche".

Infine, la volontà di creare un assessorato specifico per valorizzare San Valentino, il santo dell'amore.

Sulla possibilità di cessione della Ternana, Bandecchi ha lasciato aperta la possibilità che "queste potrebbe essere la settimana giusta per cedere la società, abbiamo tre proposte molto serie".