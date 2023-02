Nasce filiera del tartufo, 71 aziende e 122 ettari terreno

(ANSA) - PIETRALUNGA (PERUGIA), 18 FEB - Sono 71 le aziende umbre che hanno aderito alla filiera umbra del tartufo della quale è capofila l'azienda Giuliano Tartufi e che interesserà 122 ettari di terreno. E' una delle cinque create grazie a un bando elaborato dalla Regione con l'obiettivo di incrementare la produzione, sia nella quantità che nella qualità, e di renderla tracciabile, dandole quindi un ulteriore valore aggiunto.

A Pietralunga, sede dell'azienda, sono stati illustrati i dettagli del progetto denominato 'Fidanzati per dieci anni'.

All'incontro sono intervenuti il titolare Giuliano Martinelli, l'assessore regionale all'Agricoltura Roberto Morroni, il sindaco Mirko Ceci e Matteo Giambartolomei, amministratore unico dell'azienda vivaistica regionale Umbraflor che fornirà buona parte delle piantine necessarie alla coltivazione del tartufo.

"Questa è la prima filiera del tartufo a livello mondiale" ha sottolineato Morroni. "È un'iniziativa che si inserisce in una politica più generale dell'Assessorato regionale all'agricoltura - ha aggiunto -, che è quello di promuovere filiere, e quindi anche processi di aggregazione tra i produttori, intorno alle eccellenze agroalimentari del territorio. Vogliamo che l'Umbria rafforzi questa vocazione diventando la capitale italiana del tartufo. Abbiamo messo in campo risorse importanti, oltre 5 milioni di euro sui complessivi 30 dedicati allo sviluppo delle filiere. Serviranno a intensificare la produzione di questa eccellenza, dando alle imprese agricole maggiore capacità di produrre valore e a quelle di trasformazione e commercializzazione un maggiore approvvigionamento".

"La particolarità di questo bando - ha sottolineato Martinelli - riguarda l'utilizzo di terreni marginali o abbandonati, dove cioè non vi veniva coltivato nulla. Questo è, perciò, un modo per rivitalizzare queste aree". (ANSA).