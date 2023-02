Insulta e colpisce la compagna, polizia lo arresta

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 18 FEB - E' accusato di avere insultato, minacciato e colpito con una testata la compagna durante una lite in strada a Foligno, un trentottenne arrestato dalla polizia. Maltrattamenti in famiglia il reato contestato.

Gli agenti sono intervenuti nei pressi di un'abitazione in seguito a una segnalazione al Numero unico di emergenza. Hanno quindi notato un uomo, risultato in evidente stato di agitazione, che stava insultando e minacciando la compagna che nel frattempo, spaventata, si era rifugiata all'interno di un'auto. Secondo la ricostruzione della polizia, l'uomo ha continuato a tenere una condotta aggressiva anche in presenza dei poliziotti, provando a raggiungere la donna (poi medicata in ospedale) e minacciando il padre di quest'ultima nel frattempo sopraggiunto.

Dalle testimonianze raccolte sul posto è stato accertato - è detto in una nota degli investigatori - che l'uomo, in seguito ad una lite, aveva colpito con una violenta testata la donna. E' anche emerso che nell'ultimo periodo, erano stati numerosi i litigi della coppia, spesso sfociati in aggressioni fisiche che - sempre in base alla ricostruzione degli inquirenti - avevano "ingenerato nella donna uno stato di ansia e paura". (ANSA).