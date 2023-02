Arrestato a Terni con hascisc da "coppa del mondo"

(ANSA) - TERNI, 18 FEB - Un ternano di 34 anni è stato bloccato a Terni dai carabinieri, e messo agli arresti domiciliari, che gli hanno sequestrato circa 400 grammi di hascisc suddivisa in quattro panetti sui quali aveva apposto la foto della coppa del mondo di calcio per evidenziare la particolare "bontà" del prodotto. Dagli accertamenti è emerso che era percettore di reddito di cittadinanza.

In base alla ricostruzione dei militari, l'uomo era stato notato aggirarsi nel quartiere di Campo Micciolo. Fermato e controllato, durante la successiva perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso della droga. Rinvenuti nell'abitazione anche un bilancino di precisione e altro materiale ritenuto utile al confezionamento delle dosi.

Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, i carabinieri hanno reso noto che saranno avviate le procedure per la revoca del beneficio con l'ausilio del Nucleo ispettorato del lavoro di Terni. (ANSA).