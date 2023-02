A sette Comuni e Provincia Perugia i fondi Pnrr per scuole

(ANSA) - PERUGIA, 18 FEB - Sette Comuni umbri e la Provincia di Perugia riceveranno i finanziamenti per l'edilizia scolastica stanziati per l'Umbria nell'ambito del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Lo ha annunciato Palazzo Donini.

Rispetto al bando pubblicato dalla Regione lo scorso 11 gennaio per assegnare le risorse tra i Comuni e le Province, le domande considerate ammissibili e finanziabili riguardano: la scuola dell'infanzia e primaria di Cantalupo a Bevagna, la scuola dell'infanzia di Sferracavallo a Orvieto, la palestra a servizio della scuola elementare di Bastardo a Giano dell'Umbria, la scuola elementare "G. Sordini" a Spoleto, la scuola dell'infanzia di Padule a Gubbio, la scuola "C.F.

Coldagelli-D.Cenci" a Scheggia e Pascelupo, il plesso scolastico di Solfagnano di Perugia e, per la Provincia di Perugia, il Liceo "Sesto Properzio" di Assisi.

Aumento della sicurezza degli edifici, miglioramenti antisismici delle strutture e riduzione dei consumi energetici, sono le linee di intervento che saranno messe in atto grazie ai finanziamenti stanziati sulla base dei progetti presentati.

"Prosegue l'impegno della Regione nel reperire risorse destinate all'edilizia scolastica" commenta l'assessore regionale alla Scuola, Paola Agabiti. "Dopo la prima tranche di finanziamenti ottenuti a marzo dello scorso anno - aggiunge -, continua il piano di miglioramento e adeguamento sismico degli edifici scolastici umbri attraverso lo stanziamento di ulteriori 16 milioni di euro, al fine di renderli sempre più moderni, efficienti e sicuri". (ANSA).