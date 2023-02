Indagini su donna morta in casa a Cascia

(ANSA) - PERUGIA, 17 FEB - Sarà l'autopsia prevista per domani a fare maggiore chiarezza sulle cause del decesso della donna di 58 anni originaria della provincia di Rieti morta ieri nell'abitazione dove viveva, in una frazione di Cascia, dopo che la badante aveva allertato i soccorsi chiedendo aiuto per un malore. La 59enne, con disabilità, viveva nell'abitazione insieme alla persona che la assistiva e a un'altra donna, anche questa disabile. Quest'ultima, che ieri sera è stata ricoverata in ospedale per accertamenti, non è stata ancora sentita dagli investigatori.

Sul posto è arrivato anche l'elisoccorso, ma la 58enne è morta prima dell'arrivo dell'elicottero.

I carabinieri, con il coordinamento della procura della Repubblica di Spoleto, stanno procedendo in queste ore ad ulteriori accertamenti, sentendo la stessa badante e altre persone al fine di ricostruire l'accaduto.

Secondo quanto si è potuto apprendere, le due donne, entrambe provenienti da fuori regione, non erano parenti fra di loro e condividevano l'appartamento preso in affitto. Il proprietario della casa, del posto, risiederebbe fuori regione. (ANSA).